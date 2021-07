Yermín sale de su “retiro” de un día tras consejos

Tan rápido como hizo el anuncio de su despido del béisbol, así mismo el dominicano Yermín Mercedes anunció su retorno a la acción.

“Yo duré 10 Años en las Ligas Menores, siempre he entendido que el proceso es grande pero el talento y lo que he demostrado, hablan por sí solos. A mi organización y a mis fanáticos, les pido disculpa nuevamente. Si en algo les he fallado, yo llevo el béisbol en mi sangre y ahora es que falta Yermín Mercedes”, escribió en su cuenta de Instagram @ymercedes73.

El mensaje de Mercedes habla de una situación personal seria, que no aclara, pero agradeció a Dios por “darle guía”.