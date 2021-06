Yelena Plus busca convertirse en una línea de belleza marca país

La presidenta de la marca Yamilet Bido está conquistando el mercado dominicano con su línea de belleza para el cuidado corporal y el cabello denominado» Yelena Plus», abriéndose paso para lograr ser una marca dominicana que llegue a otros países.

Bido de 25 años de edad, destacó que gracias a los nuevos tiempos de emprendedurismo e iniciativas, su deseo de descubrir qué hay más allá de los medios laborales, le motivo a sacar del baúl de los recuerdos, el sueño de su madre que había quedado estancado por falta de recursos y oportunidades.

También resaltó que sin importar cuál sea el salario devengado en un trabajo, este no obstaculiza invertir en tus sueños a largo plazo, siempre y cuando los recursos sean bien administrados y no se pierda el objetivo que se quiere lograr. Y aunque se presenten dificultades en el camino no abandonar nuestros sueños indicó la joven.

Expresó que todo llega al tiempo de Dios, y ya hace cuatros años que junto a su progenitora trabajan en conjunto, una variedad de productos, que son capaz de garantizar la reconstruccion y fortalecimiento de las hebras capilares hidratando y manteniendo el brillo del pelo.

Resaltó que la linea capilar es para todo tipo de cabello, mientras la corporal va acompañada de un asesoramiento previo para sastifacer las necesidades de cada cliente