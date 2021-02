Unatrafin pide a presidente Abinader auxiliar choferes del transporte de pasajeros

SANTO DOMINGO, D.N.-La Unión Nacional de Transportistas y Afines (UNATRAFIN), solicitó al presidente Luis Abinader, ir en auxilio de los transportistas de pasajeros que están rumbo a desaparecer, por los altos precios de los combustibles, la pandemia del Coronavirus y costo elevado de la canasta familiar que tienen el sector del concho en la quiebra.



Juan Tomás Rodríguez y Alberto Abreu, vicepresidentes de Unatrafin, indicaron que ante la situación que vive el país por el Covid-19, los combustibles con precios elevados y el alto costo de la vida, a los transportistas se les hace imposible sobrevivir, en especial los de Unatrafin que contrario a otros sectores, no han recibido apoyo del Gobierno.



“Entendemos que el Gobierno debe acudir en auxilio de los transportistas de pasajeros que ha sido uno de los más golpeado y sacrificado por el incremento del Covid-19, de los precios de los combustibles y la canasta familia”, dijeron.



“Unatrafin le pide al Gobierno su urgente intervención para que no desaparezca el sector transporte de pasajeros, una de las principales columnas del dinamismo económico”, anotaron Rodríguez y Abreu.



Los dirigentes de Unatrafin pidieron al presidente Luis Abinader, la rebaja de los precios de los combustibles, ya que con la actual tarifa del pasaje no se cubren los costos de operación, y la última medida que tomaría, es aumentar el pasaje a los usuarios.



Agregaron que “la pandemia nos ha puesto de rodillas y esto no nos ha limitado servirle a la población y al país, por ende, solicitamos, que a los choferes del transporte de pasajeros por el peligro al que se exponen cada día, se pongan en orden de prioridad en la jornada de vacunación que se iniciaría en el país”.



Rodríguez y Abreu exhortan al presidente Abinader a tomar en cuenta los conductores del transporte de pasajeros”, pues señor presidente, le ponemos en conocimiento que actualmente estamos siendo notificados por entidades bancarias y financieras debido a los atrasos de cuotas acumuladas, por la situación sanitarias que vive el mundo y nuestra nación, y estamos expuesto a perder nuestras unidades, principal herramienta de trabajo”.



Los transportistas de Unatrafin le pidieron “al señor presidente Luis Abinader, como usted ha puesto sus oídos y su corazón en otros sectores nacionales, a los que les ha extendido ayuda al beneficiarlo con los programas sociales, confiamos y tenemos esperanza y fe en usted de que nos escuchará y dará respuesta a nuestras peticiones y ordenará que vengan en auxilio de nuestros chofes del concho”.