Socializan con CONAPE y la Fundación Manos Ley sobre protección a envejecientes

Santo Domingo.- La Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado de la República escuchó este martes las opiniones del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), así como de la Fundación Manos Arrugadas, sobre la iniciativa que modifica la Ley 352-98, sobre protección al envejeciente, introducida por el senador Franklin Peña (San Pedro de Macorís).

“Este proyecto fue aprobado por las Cámaras de Diputados y el Senado hace más de cuatro años y fue enviado al Poder Ejecutivo, pero se retiró, porque había que hacerle algunos cambios; nosotros le hemos dado seguimiento todo este tiempo, entendemos que el sector de los envejecientes es el más vulnerable”, dijo el senador proponente.

Por el CONAPE asistieron Janny del Rosario, directora de Planificación y María del Carmen, asesora legal, quienes sugirieron a la Comisión establecer de manera clara en el Proyecto de Ley un régimen de consecuencias que permita aplicar castigos a quienes maltraten a los adultos mayores.

“La Ley actual no establece ninguna sanción para el caso de maltrato a los adultos mayores; a diario se conocen casos de maltratos a nivel físico y psicológico a adultos mayores, y no se sancionan, porque no hay una Ley coercitiva”, consideró María del Carmen, asesora legal de CONAPE.

Asimismo, Janny del Rosario, directora de Planificación de CONAPE, entiende que el Consejo rector debe ser ampliado y sustituidos los términos -envejecientes prisioneros- por el de -adultos mayores privados de libertad-, y personas envejecientes por el de adultos mayores”, agregó que la población de adultos mayores en el país oscila en un diez por ciento, con tendencia a aumentar.

En tanto que Gianni Paulino, presidenta de la Fundación Manos Arrugadas, consideró que deben ser tipificadas todas las formas de maltrato en la Ley. “Hay países que sancionan el maltrato a los adultos mayores con condenas que van de uno a tres años”.

Estuvieron presentes en la reunión los senadores Dr. Bautista Antonio Rojas Gómez (Hermanas Mirabal), presidente de la Comisión; Lía Díaz Santana (Azua); Ginette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata); José Del Castillo Saviñón (Barahona); Franklin Peña (San Pedro de Macorís); y Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez).