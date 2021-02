Se aplaza juicio de Andreea Celea por indisposición de abogada

La agenda del juicio por la muerte de Andrea Celea tenía pautado tres días de audiencia para esta semana, sin embargo, desde el día de ayer la abogada de la defensa, Marlene Guerrero, ha presentado espasmos pulmonares que le han impedido defender a su cliente Gabriel Villanueva, en todas sus facultades.

Por eso pidió que, si era posible aplazar el juicio para el viernes 19 o martes 23 de febrero, para poder recomponerse.

El tribunal le preguntó a la defensa si el abogado Plutarco Jáquez, que había estado presente en las audiencias anteriores, no podía reincorporarse para seguir con la agenda pautada, pero tanto la abogada Guerrero como el imputado Gabriel Villanueva informaron que Jáquez ya no formaba parte del caso y que por ende no había quien sustituyera.

Los jueces tomaron la decisión de suspender la audiencia agendada para el jueves 18 y retomar el viernes 19.

En cuanto a la parte querellante, mencionó que no se opondría al aplazamiento por humanidad, pero que era prudente que la condición de la abogada fuera validada por un certificado médico.