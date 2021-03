Reconocen a dirigente del PRM en renglón Liderazgo Político del Premio Juvenil en SDN

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente municipal de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y miembro de la Comisión Nacional de ese partido, Juan Carlos Cepeda, fue galardonado en la categoría de Liderazgo Político, durante la entrega de los Premios Juvenil 2021, celebrados por la Alcaldía de Santo Domingo Norte (ASDN) a través de su Departamento de Juventud.

El dirigente perremeista ha fungido como ex coordinador de la Juventud a nivel nacional de Geanilda Vásquez, coordinó el proyecto Durán alcalde en (SDN) y el de Francisco Fernández, ex alcalde.

En la campaña electoral en la que Luis Abinader resultó electo presidente de la República, coordinó el programa 15+ para Luís, que consistía en buscar 15 votantes por colegio electoral en todas las mesas electorales del municipio Santo Domingo Norte; Dicho programa se efectuó en un 97%, fue el coordinador adjunto de la Juventud del proyecto Luis abinader presidente y supervisor general de los trabajos electorales de la Juventud del municipio Santo Domingo Norte (SDN).

Al recibir la estatuilla, en la ceremonia celebrada la tarde del viernes en el Centro Cultural y Escuela de Bellas Artes T3, en la estación de Sabana Perdida del Teleférico de Santo Domingo, Cepeda externó agradecimiento al alcalde Carlos Guzmán por reconocer los logros alcanzados por los jóvenes de ese municipio, aludiendo que impera la meritocracia y el benemérito.

Elogió que las autoridades municipales tengan un pensamiento holístico y la audacia de examinar las acciones loables de los jóvenes de Santo Domingo Norte, subraya el comunicado de la Sala de Prensa del dirigente oficialista.

Juan Carlos Cepeda tras ser el joven político más sobresaliente en el año 2020 en Santo Domingo Norte, exhortó a los jóvenes a participar de la política, al recordar la valentia de los padres de la patria y otros héroes que a temprana edad liberaron a esta nación del yugo de la dictadura.

«En tiempo atrás dominaba el sistema Arsenal, pero ya las cosa cambiaron, ahora impera el pacifismo que es el caso de la lucha de Martín Luther king, que luchó por discriminación en contra de los negros, y era una persona joven y se atrevió. Jóvenes sean guerrero de sus experiencia y no víctima de sus fracasos», exclamó Cepeda durante su intervención en los Premios Juvenil de mayor importancia que se organizan en SDN.

En tanto, el alcalde Carlos Guzmán mostró su respaldo a los jóvenes comprometidos con el desarrollo local, tras resaltar la transparencia en la evaluación de los postulantes, y que fueron galardonados sin importar color, clase social ni banderia partidaria.

«Hay que ser perseverante; con tranquilidad, paciencia y disciplina. No hay que irse corriendo, que el tiempo de Dios siempre es perfecto, Dios no da nada que no te toque», expresó Guzmán, tras felicitar a los jóvenes galardonados.