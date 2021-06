Promese/Cal reactiva programa beneficia a niños con incapacidad de retención de sal

SANTO DOMINGO, R.D.- El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), reactivó el Programa de Medicamentos Perdedores de Sal (Promepsal), como parte de una iniciativa que suple de medicamentos a los niños que padecen de “Hiperplasia Adrenal Congénita”, una enfermedad que se caracteriza por la incapacidad para retener la sal en el cuerpo, afectando así sus funciones básicas.



El ingeniero Adolfo Pérez, director general de Promese/Cal, informó que, gracias a los ingentes esfuerzos y pese a su limitada producción en la industria farmacéutica, se lo logró adquirir el medicamento adecuado para el trastorno genético-hormonal que impide a los niños retener el sodio, una enfermedad poco común en el mundo.



“Anteriormente los médicos habían estado utilizando medicamentos alternos para no dejar morir a sus pacientes, pero gracias a un trabajo en conjunto entre el sector privado y el gobierno, Salud Pública otorgó un permiso especial de importación del fármaco «fludrocortisona» que solo es producido para comercialización internacional en Brasil”, dijo Pérez.



De su lado el pediatra endocrinólogo Elvi Morla, coordinador del Promepsal, catalogó de difícil el período de poco más de doce meses en los que escaseó el medicamento, durante el cual los internamientos por la condición aumentaron considerablemente.



Sin embargo, Morla dijo que el programa busca garantizar un mayor alcance para todos los niños que padecen de “Hiperplasia Adrenal Congénita”, a través de los centros de salud infantil, para que puedan reintegrarse a sus actividades cotidianas.



Alcance del programa



El subdirector de Promese/Cal y encargado de los programas sociales de la entidad, Luis Lizardo, indicó que el Programa de Medicamentos Perdedores de Sal abarca a los niños, con esta condición genética que reciben asistencia en los hospitales infantiles Robert Reid Cabral y Hugo Mendoza de la capital, así como el Arturo Grullón, de Santiago.



Añadió que este es un programa que solo existe en pocos países, entre estos Costa Rica y República Dominicana, brindando salud a los niños perdedores de sal, como consecuencia de un trastorno genético-endocrino, al no producir aldosterona, que es la hormona necesaria para no perder el sodio por el riñón y eliminar el potasio.



“El Promepsal cubre en la actualidad a 103 pacientes que se han reportado con esta condición en la República Dominicana. En caso de que un ciudadano o ciudadana tenga algún infante con la enfermedad, debe recurrir a uno de los centros antes citados”, agregó Lizardo.