Presentan libro “La Dama del Milagro” un testimonio  de fe y esperanza

SANTO DOMINGO.- «La Dama del Milagro», es un relato de fe, confianza y agradecimiento a Dios, donde a través de una historia de la vida real, se transmite un mensaje de fortaleza espiritual y fe inconmovible en el Dios de los milagros.



Esta obra, relata la historia verídica de su autora, Giselle Martínez, quien a través de superar un fuerte quebranto de salud le sirvió de inspiración para la realización de este libro, que cuenta la manera milagrosa de cómo Dios actuó en su vida.



En su libro relata y comparte momentos fuertes y traumáticos durante el tiempo que estuvo hospitalizada, pero a la vez lleva un mensaje de esperanza y convicción de que los milagros suceden.



«Me encontraba al borde de la muerte durante el proceso de parto de mi hijo, pero Dios me concedió el milagro de la vida para transmitir mi testimonio de fe y sanidad», dice la autora.



Giselle Martínez se define como una mujer que lucha sin miedo a fracasar y recalca en su historia que a pesar de que la vida nos da sorpresas y vivencias que no esperamos en el momento, Dios está al control de todo.



Según el equipo médico, sus probabilidades de vida eran muy bajas y no garantizaban su supervivencia luego de que su bazo colapsara al momento del parto y permaneciera cinco días en estado de coma.



«Dios fue muy bueno conmigo, me despertó de una muerte segura, comprendí que estoy viva para contar esa experiencia milagrosa y compartir con el mundo mi bendición de sanidad y la gloria de Dios en mi existencia», expresa Gisselle Martínez.



El propósito de «La Dama del Milagro» es llevar un mensaje de aliento y fortaleza para quienes han perdido la fe y sienten a Dios lejos en sus vidas.



«Mi objetivo es que mi mensaje cruce los mares y que sepan que Dios hace milagros y yo soy uno de ellos», argumenta.



La obra está disponible en Amazon. Para más información del libro visitar la cuenta de Instagram @ladamadelmilagro