Periodista denuncia negaron primeros auxilios a su hija en centro médico

SANTO DOMINGO.- La Periodista Hilda Pichardo, denuncia que en el Centro Médico Jefferson de la Av. Las Palmas de Herrera de Santo Domingo Oeste se negaron a darle primeros auxilios a su hija en estado de gravedad respiratorio.

El pasado sábado 5 de junio, en horas de la tarde, fue trasladada por una unidad del 911 la joven de 18 años de edad, Arielis Almonte la cual presentaba un cuadro de dificultad respiratoria, después de haber inhalado una liga de varios químicos de limpiezas compuesto por desgrasante, cloro y jabón líquido en momento que lavaba el baño de su casa.

Arielis que se encontraba sola en su residencia al momento de esta eventualidad, le escribió a su madre Hilda Pichardo, quién estaba trabajando en la jornada de vacunación del municipio Santo Domingo Oeste. La madre al encontrarse un poco retirada y en medio de una situación que le impedía llegar rápido al hogar, llamo a una vecina para que por favor acudiera a su casa a observar su hija, después que la misma le enviara un mensaje. ’’cuando ella me escribe y me dice que no podía respirar, pensé que no era tan grave, pero al decirme que había ligado desgrasante con cloro y jabón líquido, le reclame y dije que fuera a la nevera y tomara leche. Fue cuando llamé a mis dos vecinas y les pedí que fueran a chequear.

Al momento que las vecinas llegan al hogar y ven la condición de la joven, llaman al 911, el cual se tardó para llegar, pero al hacerlo, captaron la gravedad del caso y la trasladaron al Centro de Salud más cercano, que era el Centro Médico Jefferson, ubicado en la av. Las palmas de Herrera, lugar que ni siquiera permitieron que los paramédicos barajaran la paciente de la ambulancia, despachándola de inmediato con las siguientes palabras.

’’Llévensela de aquí, que no es nuestra paciente, nunca la he visto en esta clínica y no tenemos equipos para asistirle’’ fue como la Doctora de servicio en ese horario, se expresó al momento de la llegada de la joven al centro de salud, sin permitir que la bajaran de la ambulancia, mucho menos darle los primeros auxilios.

Arielis Almonte fue trasladada de inmediato a la Clínica Medrano donde fue atendida de emergencia por la Dra. Sánchez Martínez con un cuadro respiratorio bajo 60, a punto de sufrir un paro respiratorio que le pude haber segado la vida.

Hasta el momento Arielis Almonte se encuentra ingresada en el centro clínico Misericordia, la cual presenta un cuadro de Pulmonía quími cómoica a raíz de la inhalación de estos productos químicos.