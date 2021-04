Omar Fernández advierte solo una causal tiene cabida en el Código Penal

SANTO DOMINGO.- El diputado por la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, aseguró que solo favorece una de las tres causales que permitirían el aborto legal y seguro en la República Dominicana, porque “sería irresponsable como legislador apoyar algo que sé va a morir en el Tribunal Constitucional”.

“Yo lo veo desde el punto de vista jurídico, no filosófico, no de religión, no de fe, sino puramente jurídico, y lo preciso porque es importante que la gente entienda que aun si se incluyesen las causales en el Código Penal, la suerte que correrá es terminar en el Tribunal Constitucional y probablemente lo declare nulo”, explicó a la periodista Patricia Pérez Díaz en el programa República de la Verdad que se transmite por RNN canal 27.

Sostuvo que la Constitución Dominicana consagra en el artículo 37 la vida desde la concepción hasta la muerte y que en el artículo 42, párrafo tres, es donde consagra una de las causales, “el estado de necesidad”, o cuando la vida de la madre corre peligro, por lo que considera es la única causal que no chocaría con la Carta Magna, instrumento que está por encima de todas las leyes dominicanas.

En ese sentido, Omar Fernández cree que el debate debe ser que se modifique la Constitución, no el Código Penal, “porque llevará más de 60 tipificaciones nuevas y me parece injusto que el Código Penal que lleva tanto tiempo tratando de ser actualizado en el Congreso se caiga por ese tema, no se puede tener un código penal del siglo XIX para combatir delitos del siglo XXI”.

No es tan fácil

El diputado por la Fuerza del Pueblo reconoce que no es tan fácil que se aprueben iniciativas en el Congreso Nacional, especialmente cuando no se tiene mayoría.

Dijo que después de estar dentro, ha comprendido que es necesario el consenso y el apoyo de legisladores de otras bancadas que van desde el PRM, hasta el PLD.

“Por sí solos no decidimos nada, necesitamos el apoyo de otras bancadas, eso me obliga a que los proyectos que he sometido, a buscar apoyo de legisladores de otros partidos, tengo que dialogar mucho para hacerles entender que no se trata de mí, sin que es para beneficio del pueblo”, manifestó.

Actividad en el Congreso

El diputado por la Fuerza del Pueblo ha sometido un proyecto de ley sobre Transición Gubernamental con el objetivo de que no haya traumas en los cambios de gobierno y que los funcionarios salientes sean responsables y estén obligados a rendir cuentas.

“Lo que se busca es que el funcionario saliente tenga límites, que no destruya información, las transiciones están reguladas en países como Estados Unidos, México, Puerto Rico y Canadá y me gustaría que en el futuro República Dominicana pueda contar con transiciones serias”, dijo.

Omar Fernández también desarrolla PIEL: Programa de Impulso Empresarial y Laboral, que busca que a través de instituciones como el ITLA y el Infotep se puedan formar técnicos profesionales acorde a las necesidades y requerimientos del sector empresarial, siempre con el compromiso de que generarán empleos dignos.

Cuatro hijos en el futuro

A sus 29 años, Omar Fernández confiesa que le gustaría formar familia en el futuro, y tener cuatro hijos. Tiene novia, pero aclara que no hay planes de matrimonio por el momento.

“Creo mucho en el balance, me divierte, me gusta la playa, la montaña, los deportes, me gustaría tener una familia, pero en su momento”, dijo entre risas a la periodista Patricia Pérez Díaz.

Fernández no ha parado de trabajar y cada fin de semana visita a los votantes de su demarcación, la Circunscripción número I del Distrito Nacional.

República de la Verdad es un programa que se transmite de lunes a viernes, de 5 a 6 de la tarde por RNN canal 27 y que es conducido por la periodista Patricia Pérez Díaz.