No vidente admite que no pasó el bolo y que le ofrecieron 800 mil pesos

SANTO DOMINGO D.N.- El no vidente Miguel Mejía, involucrado en el fraude de la Lotería Nacional, admitió que no pasó el bolo a la presentadora de televisión y expresó que le dieron 800 mil pesos por participar en el entramado.

“Fui víctima de un engaño por querer confiar en algunos seres humanos pensando que son personas como uno, que no van a engañar a uno”, explicó Mejía en el programa Zol de la Mañana, transmitido por la emisora Zol 106.

Agregó que, “No, como le digo fui víctima. Me buscaron por ser dizque hábil, preciso, para un sorteo extraordinario para transmitirlo fuera del país. Después de un tiempo es que me doy cuenta que estoy involucrado en eso, prácticamente ya sin poder salir, no sabía qué hacer. Con dolor de mi alma continué”.

“Sí, sí, tuve que aceptar. Única y primera vez y me arrepiento”, indicó.

Dijo que prácticamente no conocía a los organizadores de la estafa y dijo que ahí “prácticamente se hablaba de señor”.

“Ahí hay gente con poder económico según mi percepción”, insistió.

Agregó que no llegó a tocar los 800 mil pesos, los cuales le enviaron a su casa.

Precisó que se ensayó en una gran residencia.