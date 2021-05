Nadal: «En un mundo normal nunca me perdería unos Juegos, pero ahora no sé»

ROMA.- El español Rafa Nadal aseguró este martes que «en un mundo normal nunca» se perdería unos Juegos Olímpicos, pero reconoció que este contexto de pandemia crea una situación de incertidumbre que le impide tomar una decisión definitiva antes de los próximos dos meses.

«No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara (sobre la participación en los Juegos de Tokio) porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses», aseguró Nadal en rueda de prensa en Roma, donde debutará este miércoles contra el italiano Jannik Sinner.

EFE