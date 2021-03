Minerd asite a mujer que pidió ayuda para sus tres hijos con parálisis cerebral

SANTO DOMINGO.- Desde hace 20 años la vida de Diana Carolina Medrano no ha sido fácil, cuando tuvo a su primer hijo con parálisis cerebral, sin pensar que los dos siguientes nacerían con la misma condición. Es así como hoy día es madre de cinco y tres de ellos con retraso psicomotor.

Dicha realidad llevó a la madre de escasos recursos, a compartir un video en redes sociales donde solicita al presidente de la República, Luis Abinader, su cooperación, luego de que la ayuda económica que recibía de Presidencia fuera suspendida, y se quedara sin recursos para suplir los medicamentos y otros productos necesarios para el sustento de sus hijos.

De inmediato, al conocer del video, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, atendió su llamado.

Una comisión del Ministerio de Educación (Minerd) se trasladó hasta la vivienda de Medrano con pañales y productos de primera necesidad, así como personal médico para evaluar las condiciones de Kelvin, Yuleisi y Yulenni, de 20, 19 y 17 años respectivamente.

“Doña Diana, fue que vi su mensaje y el llamado que usted le hizo al presidente Abinader y conociendo yo la sensibilidad de nuestro presidente quise mandarle que fueran a visitarle, según le escribí en el mensaje que usted publicó y quiero decirle que puede contar con nosotros, nuestra ayuda y solidaridad”, dijo Fulcar durante una conversación telefónica con la señora.

Asimismo, el Ministro prometió a dar continuidad al caso, a fin de mejorar las condiciones de vida de la familia.

“Ya hemos orientado contacto con la señora Diana Medrano, su situación amerita atención urgente y este Gobierno, que tiene la solidaridad como pilar, no le dará la espalda ni a ella ni a sus criaturas”, expresó el funcionario en sus redes sociales, tras compartir el video de Medrano.

Fulcar asumió el compromiso de asistir a la familia, que solo dependía de un pequeño negocio que la madre tiene en su casa ya que por las atenciones que ameritan sus hijos no puede dejarlos solos ni tiene quién los cuide por ella.

“Mire señor Presidente yo no le pido más nada, solo que me ingrese de nuevo a mi pensión, que por lo menos, poco o mucho yo me ayudaba con eso”, dice entre lágrimas Diana Carolina en el video, al destacar que quizá el mandatario no tenga conocimiento de lo sucedido.

El cuadro clínico de los tres jóvenes incluye, entre otras cosas, retraso psicomotor y desnutrición grado tres, por lo que la madre compartió su número de contacto 829-889-7000 y número de cuenta 6900034665 para los interesados en ayudar.