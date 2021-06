Lorenny Solano: Hay gente muriendo diario por falta de sangre a tiempo

SANTO DOMINGO.- En ocasión del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada año el 14 de junio, la comunicadora y productora de televisión Lorenny Solano manifestó que diariamente en la República Dominicana están muriendo personas por falta de sangre a tiempo, pudiéndose en muchos casos evitar.

En este sentido, dio a conocer que el déficit que existe en el país es de más de 200 mil pintas de sangre al año y que “esas estadísticas no se tienen establecidas porque no se prescribe que fueron muertes por falta de sangre. ¿Cómo va a hacer que a una gente muriéndose no se le pueda servir la sangre que necesita?”, comentó.

Destacó la importancia de contar con sangre segura y suficiente, para beneficiar con un tratamiento oportuno a embarazadas en labor de parto, pacientes de hemodiálisis, de anemia así como para otras personas que llegan a sufrir algún accidente de tránsito y la requieren con urgencia.

“Donar es un acto de amor que salva vidas, pero, no nos damos cuenta de cuan importante es la sangre hasta que no nos vemos en la necesidad de requerirla”, manifestó Solano a través de“Despierta RD”, espacio que conduce junto a Gilbert Guzmán y Cristian Cabrera por Telecentro, Canal 13 y Telemicro Internacional, donde los comunicadores estuvieron analizando ampliamente el tema de la sangre.

Lorenny Solano es la directora ejecutiva de Fundación LASO, entidad sin fines de lucro que trabaja con el tema mujer, el respeto al derecho de los animales, el incentivo a la educación en los jóvenes, entre otros temas, y tenía previsto hoy el lanzamiento de un proyecto sobre la donación de sangre, que fue pospuesto por la modificación del toque de queda que emitió el Poder Ejecutivo, pero que se lanzará en las siguientes semanas.