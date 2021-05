Kim Kardashian y sus cuatro hijos contagiados con coronavirus

La popular figura de las redes sociales y la televisión estadounidense, Kim Kardashian y los cuatro hijos que comparte con el rapero Kanye West, del que se separó este mismo año, conocen muy bien lo que implica verse infectado por el coronavirus.

De acuerdo al periódico El Diario de Nueva York, como se desprende del último episodio del programa de telerrealidad ‘Keeping Up With The Kardashians’, que documenta precisamente esa terrible vivencia, la celebridad se vio sometida a varias semanas de mucho miedo e incertidumbre a cuenta de la salud de los suyos.