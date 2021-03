Ito Bisonó: En el mundo «se ha dado una tormenta perfecta» para aumentos de las gasolinas

SANTO DOMINGO.-Victor –Ito- Bisonó, ministro de Industria, Comercio y Mipymes, aseguró que la estabilidad o baja de los precios de los combustibles en el país sería una “adivinanza”, ya que en los precios inciden diversos factores.

Reiteró que el gobierno, a través del ministerio de dirige, ha asumido una parte de la carga que deben de registrarse los viernes, en lo que se normalizan los precios.

El pasado mes de enero, Bisonó indicó que esperaba que en este mes de marzo bajaran los combustibles.

“Pareciera que en el mundo se ha dado la tormenta perfecta, cuando no es la pandemia, es el frío, cuando no es que nieva en Texas, que no había nevado en 100 años, cuando no es que bombardean a Arabia Saudita, cuando no es que se descubre algo novedoso y las bolsas de valores se disparan y eso es lo que estamos viviendo”, dijo Bisonó a los periodistas esta tarde.

El viernes anterior, luego de un alza de cerca de 10 pesos en las gasolinas, Industria y Comercio anunció que congeló todos los precios de los combustibles.

Para la semana del 6 al 12 de marzo la gasolina premium se vende a RD$242.10 por galón; la gasolina regular a unos RD$228.50 por galón; el gasoil regular se vende a RD$181.60 y el óptimo a RD$197.50 por galón.