Hombre con discapacidad física se desnuda en protesta tras ser desvinculado de su trabajo

SANTO DOMINGO.-Un hombre con discapacidad física se desnudó como protesta este lunes frente a la Dirección Regional de Educación 07 de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, luego de ser desvinculado de su trabajo como portero de una escuela.

El señor, identificado por medios locales como Alejandro Alcántara Henríquez, explicó a miembros de la prensa que su manifestación se debe a que tiene muchos problemas económicos, y que los responsables no deciden qué hacer con su situación.

“No aguanto más, tengo demasiado problemas de deudas, tengo problemas de salud, tengo cuatro meses dando vueltas y la directora de Educación me tiene aquí para allá y de allá para acá, ni me cancelan ni me reponen”, indicó Alcántara Henríquez.

Lo único que escondía los genitales del hombre era un cartel de su autoría, que portaba el mensaje “¡Señores de Educación ya me cansé! Me reponen o me dan mis prestaciones”.

Alcántara Henríquez aseguró que tiene más de cuatro meses de esa manera, por lo que solicitó la intervención del presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, para resolver su situación.