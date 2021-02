G2 allana de manera ilegal vivienda en busca de contrabando de cigarrillos

NEYBA.- El terror se apoderó de una familia cuando en busca de un alegado contrabando de cigarrillos, el G2 allanó su vivienda sin orden judicial ni la presencia del Ministerio Público, en la calle José Francisco Peña Gómez del barrio Puerto Plata de este municipio.

Los militares fuertemente armados e identificados con gorras del G2, mantuvieron rodeada la casa de la comerciante Amantina Ferreras Díaz (Magali), hasta pasadas las diez de la noche del pasado jueves.

Según Ferreras Díaz, los miembros del G2 trataron de extorsionarla “entonces insistieron en negociar conmigo, que, si yo tenía 100 cajas de cigarrillos que les de 70, pero yo no tenía; si hubiese tenido se las doy”, expresó.

La comerciante, reconoció que como otros productos vende cigarrillos, pero, que son de marcas establecidas legalmente en el país que cuenta con códigos de cada una de ellas.

Al calificar la acción como un atropello, Amantina, manifestó, que los militares, sin importar que tenía su madre de 95 años de edad con problemas de salud y la presencia de menores entraron infructuosamente a las habitaciones de su vivienda sin autorización de una autoridad competente.

“Yo le pregunto que, si tienen una orden, me dicen que no, que van pa entro. Y con su fusil en la mano queriendo disparar entraron a los dos aposentos y encontraron nada porque no tengo nada”, dijo la comerciante.

No fue posible obtener la versión de los militares sobre el allanamiento nocturno que concitó la atención de decenas de vecinos y curiosos que al enterarse de la situación se presentaron al lugar.

Los militares, que de acuerdo a la denunciante enviaron de Barahona, desalojaron la vivienda luego de la presencia de agentes del Departamento de La Policía Nacional, en este municipio cabecera de la Provincia Bahoruco.

Por: Faustino Reyes Díaz