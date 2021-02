Familiares de Aquiles Christopher piden sea interrogado para aclarar sobre su situación

SANTO DOMINGO, D.N.- Los familiares y abogados del ingeniero Aquiles Christopher, ex Fiscalizador de OISOE, detenido en el caso Anti-Pulpo, acudieron a la PGR a depositar por tercera vez, la solicitud de que sean ponderadas pruebas y circunstancias a descargo, así como que el mismo sea interrogado para arrojar claridad sobre su situación, sin que hasta el momento hayan tenido respuesta.

• Dentro de los documentos aportados, están varias carpetas de pruebas que demuestran que Aquiles como fiscalizador era un empleado de 4ta jerarquía, y por ende no tenía capacidad ni calidad para las imputaciones del Ministerio Publico, ya que en dicha Dirección no se autorizan pagos, no se fija precios, no se hacen presupuestos, no se hacen listas de equipos médicos (venían del SNS), no hacen conduces, no entregaban equipos y no hacían cubicaciones.

• La fiscalización se hacía después de todo el proceso y no era necesaria para realizar pagos, o cubicaciones, sino que era una especie de control interno para la dirección de esta entidad en algunos casos, y en tal sentido se han aportado pruebas de varios proyectos en los que el Ing. Aquiles no participo (Ej. Hospital Toribio Bencosme de Moca), ni realizo fiscalización y de igual forma fueron pagados, ya que los pagos y precios dependían de otros departamentos internos y externos. De igual forma, se presentó un modelo de los informes realizados por el Ing. Aquiles, donde incluso se anexan fotos de los equipos recibidos, así como indicación de los que faltaban. Cabe destacar que un año después, muchos equipos han sido movidos de su lugar por varias causas, incluso a solicitud del SNS.

Algunos de los errores cometidos con relación a al Ing. Aquiles Christopher son los siguientes:

1- Desnaturalización de sus funciones, calidad y capacidad dentro de OISOE.

2- Su oficina estaba a varias cuadras del edificio principal, sin acceso a la dirección y toma de decisiones.

3- El día de su arresto no le fue notificada acta de allanamiento ni a él ni a su hija como dice la ley.

4- Se violaron las 48 horas para presentarlo ante un juez, ya que lo presentaron 9 días después.

5- La orden de allanamiento en su paina 5 usa como prueba de su supuesto enriquecimiento ilícito un apartamento adquirido en el año 2000, cuyo titulo anexamos, ya que no posee ninguna propiedad, y entro a trabajar en la OISOE en el año 2015, es decir 15 años antes ya vivía allí.

6- No se ha tomado en cuenta que tiene prácticamente 75 años, dos infartos, entre otras condiciones crónicas, en cuyo caso la ley prevé otras medidas distintas a la prisión preventiva, lo cual ha sido certificado por sus médicos, ya que lleva 3 meses ingiriendo alimentos nocivos para su caso particular y en condiciones de alto riesgo, que podrían llevarle a una muerte súbita.

• El señor Aquiles Christopher es un ingeniero de larga data, director de varios proyectos durante su larga carrera, a quien amplios sectores de la sociedad le reconocen una seriedad y honorabilidad por su hoja de vida intachable. Es probablemente por esta condición, su amistad de hace más de 40 años con Francisco Pagán y pese a ser una persona cercana en sus simpatías políticas con Peña Gómez y el PRD en su momento, y luego el PRM, es solicitado a sus 70 años, por el Ingeniero Pagán, del PLD para ocupar el puesto de Fiscalizador en la OISOE, lo que llevaría tranquilidad a esa clase profesional.

• En virtud de todo lo anterior, su familia y abogados esperan que el Ministerio Publico valore objetivamente las pruebas y circunstancias a descargo depositadas, lo interroguen oportunamente y varíen su línea de investigación en cuanto al mismo, con lo cual no pierden nada, sino que se engrandecen.