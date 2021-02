Especialista recomienda mantener los protocolos a pesar de la vacuna

SANTO DOMINGO.- El expresidente del programa Ampliado de Inmunización (PAI), Zacarías Garib Arbaje, recomendó a la población mantener los protocolos contra el covid-19 a pesar de estar vacunados.

El destacado especialista explicó que la inmunidad de la vacuna es de cuatro a cinco meses y que si el vacunado no desarrolla anticuerpos puede volver a contagiarse, por lo que insiste en mantener el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado constante de las manos.

“La recomendación es que aún le haya dado el Covid se vacunen, ya que no hay contraindicación al respecto, por el contrario se tienen informaciones de que la inmunidad que desarrolla la vacuna al parecer tiende a durar más tiempo que lo que se desarrolla con la enfermedad, por lo que no existe ninguna objeción para vacunarse y lo que se espera realmente es que esa persona no vuelva a contagiarse durante seis o siete meses”, puntualizó.

Al participar en el programa Fuera de Record que se transmite todos los domingos a las 11:00 de la noche por ENTV, el doctor Garib Arbaje sostuvo que los resultados muestran eficacia, la cual será demostrada con el uso de la misma y que en un futuro inmediato comience aplanarse la curva con el uso de la vacuna.

El reconocido medico afirmó que lo que se espera de la vacuna contra el covid-19 como de toda inoculación, es que pueda crear anticuerpos y defensa a la enfermedad, evitando la infección para no adquirir el virus nuevamente.

Argumentó que las personas que se vacunen tienen la posibilidad de aumentar los anticuerpos que se desarrollaran a partir de la vacunación, lo cual significa que las posibilidades de la enfermedad son mínimas o nulas después del contagio y ser vacunado.

Manifestó que hasta el momento no se ha tenido resultados negativos de esta vacuna más que pequeñas molestias alrededor del área donde se aplica y que es normal que cuando se realizan acciones masivas surjan eventos que no necesariamente tengan que ver con la aplicación de la misma, llamados eventos coincidentes como los que pasan a diario.