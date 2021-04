El miembro del Salón de la Fama Willie Mays gana premio por su trayectoria

Willie Mays ganó el primer premio Lifetime Achievement Award presentado por Baseball Digest.

El jardinero central miembro del Salón de la Fama fue honrado este jueves con un nuevo galardón que se otorgará anualmente en reconocimiento a una persona viva que haya hecho «contribuciones significativas al pasatiempo nacional».

Mays, que cumplirá 90 años el 6 de mayo, fue elegido entre otros cinco finalistas en la votación de un panel de escritores, locutores, historiadores y ejecutivos de béisbol.

El ‘Say Hey Kid’ aparece en la portada de Baseball Digest por cuarta vez.

«Nunca me preocupé por los premios personales. Me preocupé por ganar», dijo Mays en un comunicado de prensa. «Pero ser honrado con este Lifetime Achievement Award, es un gran honor, especialmente con todos los otros grandes nombres [considerados]. Todos lo merecen. Es un premio deportivo, es un premio de béisbol, pero es mucho más. Se trata de todas las cosas que haces. Para mí, se trata de ayudar a los niños y asegurarnos de que los cuiden porque muchas personas me cuidaron en mi vida».