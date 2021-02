Diputado Tobías Crespo afirma es necesario una modificación integral a la Ley 87-01

SANTO DOMINGO.- El diputado Tobías Crespo lamentó que la ley 87-01 de Seguridad Social “ni sea segura, ni sea social” y deploró que las medidas que se toman en el Consejo Nacional de la Seguridad Social sean puramente económicas, basadas en costo beneficio, cuya ecuación, por lo general deja de lado al afiliado.

Manifestó que es necesario realizar una modificación integral a la ley 87-01 para que puedan reforzarse y aplicarse los beneficios en favor de los cotizantes.

“Por ejemplo, un elemento que debe ser contemplado es la atención integral a los envejecientes. Aquí no hay hospitales geriátricos, apenas uno o dos, los especialistas no quieren recibir los seguros y sigue el co-pago y recordemos que una de las ventajas que nos vendieron era que no habría que pagar co-pago, no veo una política pública dirigida a esa población y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) es infuncional”, sostuvo al ser entrevistado por la periodista Patricia Pérez Díaz en el programa República de la Verdad.

Criticó que la Ley 87-01 sea única en su clase, en el sentido de que a la hora de tomar una decisión, no se impone la mayoría simple. “Hay un poder de veto del sector empresarial. Si el gobierno está de acuerdo y los sindicalistas están de acuerdo y un sector no está de acuerdo, se cae la negociación, por que tiene que ser por mayoría de los tres votos, la única ley que establece eso”.

Entiende que la Ley debe ser modificada para que cuando que se incremente el monto de la pensión a la hora del retiro, pero, además, no sea quitado el seguro familiar de salud a quienes logran la pensión, “porque con la edad vienen todos los achaques hay que buscar un mecanismo que todos ganemos, que no sea como un embudo”.

El legislador por la Circunscripción no. 2 respondió a aquellos que llamaron populistas a los diputados por haber aprobado el proyecto de ley que busca modificar la Ley 87-01 para que se retire un 30% anticipado de los fondos de pensiones y enviarlo al Senado.

“No es populismo legislativo, ni clientelismo, fue que tuvimos que recibir la presión y legislar a tono. Hay ponerse el traje de un representante, estar en el momento que estuvimos, no solo en la Comisión, la gente muriéndose de hambre, solo en mi Circunscripción 112 barrios en una situación dramática y quiérase o no, estábamos en una campaña electoral”, dijo.

Responsabilidad compartida

El legislador manifestó que la situación de inconformidad que se está dando ahora con las Aseguradoras de Fondos de Pensiones es responsabilidad de su gerencia, pero también de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

“Aquí hay que informar al afiliado, no solamente sobre las AFP, también del Seguro Familiar de Salud, esa Ley que tiene muchísimos beneficios, es muy amplia y sobre esa base, nosotros entendemos que el trabajador es parte de la ecuación, si los sacas de esa ecuación económica, se cae el sistema, se cae el negocio”, expresó.

Su propuesta

Tobías Crespo considera que al trabajador se le debe dar un incentivo, por lo menos mensual o cada tres meses.

Explica que ese incentivo no debe partir “de la parte que le toca para la pensión”, sino de las mismas ganancias de las AFP que, según afirma, cada año son unos 6 mil millones de pesos.

Deploró que a consecuencia de esto, la práctica que impera es aumentar las nóminas de las instituciones públicas y privadas.

“Ahí ha habido una desidia desde el punto de vista de hacer al trabajador, sin quitarle los flujos que va a recibir cuando se pensione, pero hay otras situaciones, las personas que fallecen, los familiares no han podido sacar esos fondos, personas como yo que tengo acumulado en esas AFPs pero a mí me pensiona es la Cámara de Diputados, hasta que yo no cumpla 60 años, a mí no me dan ese dinero, pero no me pensionan y yo pudiera poner a producir de manera particular mi iniciativa privada”, criticó.

