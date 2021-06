Abogado de no vidente implicado en fraude de Lotería Nacional dice su cliente es una “víctima”

«Mi cliente es una víctima», así se expresó el abogado del no vidente Miguel Mejía, implicado en el fraude de la Lotería Nacional en el sorteo del uno de mayo que dejó pérdidas estimadas en RD$150 MM a las bancas de lotería.

El abogado Mónico Sosa, también no vidente, explicó que Mejía no entra en ninguna de las acusaciones que señala el Ministerio Público y agregó que aún se encuentran a la espera del expediente.

«A él no le cabe ni asociación de malhechores, a Miguel tampoco se le puede señalar por estafa porque él no tiene bancas ni es apostador tampoco… Miguel es una víctima, Miguel no entra en ninguna de las tipificaciones que señala el Ministerio Público en los medios de comunicación», dijo Sosa.