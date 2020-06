Ysrael Abreu revela dio positivo al COVID-19

SANTO DOMINGO, D.N.- El candidato a diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en la circunscripción #3 de Santo Domingo Este, Ysrael Abreu anunció que fue diagnosticado positivo para COVID-19 luego de realizarse las pruebas correspondientes como consecuencia de presentar síntomas de fiebre, dolor de cabeza y tos seca.

Dijo que esta desde hace 5 días en cuarentena, aislado y con mucha responsabilidad, llamó a sus seguidores, colaboradores y a toda la gente de los diferentes sectores que lo apoyan a cuidarse y proteger a sus familias.

El joven economista, indicó que a pesar de tener recursos económicos abundantes, pasó “el niágara en bicicleta” para lograr hacerse la prueba del coronavirus, afirmando que le preocupa mucho la suerte de los que no tienen holgura económica; “porque no es posible que se haga negocio con las pruebas médicas ni con la salud de la gente ya que eso es un atentado contra el capital de la humanidad, contra los propios seres humanos”, enfatizó.

“Ningún ciudadano dominicano o del mundo, puede estar sin la protección ni las garantías de servicios de salud, mientras exista un estado que procure el bienestar de la gente, eso no es posible. Yo creo que en República Dominicana, sin importar las condiciones económicas, para el próximo presupuesto se debe resolver el problema de la salud, por eso a partir del 16 de agosto, no tendré otra agenda mas que legislar para que todos los dominicanos tengan su problema de salud resuelto”, subrayó el candidato a legislador, al ser entrevistado vía redes sociales, en el Instagram Live del periodista y comunicador @OlivierJiminián.

El también miembro de la comisión económica del PRD, explicó que bajo las circunstancias actuales de la pandemia, en República Dominicana, no es posible realizar elecciones el próximo 5 de julio, sin poner en riesgo la salud y la vida de millones de dominicanos.

Así mismo, sostuvo que “quien pone la economía por encima de la salud, es un sin vergüenza, no le ha dado COVID-19 y no tiene a nadie cercano que este infectado. Sin seres humanos saludables, no existe la economía”, concluyó Abreu.