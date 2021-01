Waldo Ariel dice médicos no quieren vacunarse con AstraZeneca por baja efectividad

SANTO DOMINGO.-El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, afirmó este martes que tanto él como muchos médicos, no usarán la vacuna de AstraZeneca, contra el covid-19, por entender que no tiene la efectividad contra el coronavirus que han presentado otras farmacéuticas como Pfizer o Moderna.

Se recuerda que el Gobierno negocia la adquisición de de vacunas con otras farmacéuticas, para vacunar a la población contra el virus.

Suero dijo que el CMD no está en contra de que nadie se vacune contra el covid-19, aun sea con la vacuna de AstraZeneca, pero orientarán a la clase médica sobre cual dosis usar para enfrentar el coronavirus, enfermedad que ha cobrado la vida de más de 2,400 muertes y ha infectado a más de 175 mil personas.

«Hemos estados denunciando desde hace varios días de que no nos convence la vacuna de AstraZeneca, es la vacuna más cuestionada por su efectividad y efectos secundarios. Los médicos no van querer vacunarse con la de AstraZeneca, ustedes lo verán, no van a querer, el que quiera vacunarse que se vacune».