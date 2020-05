Vitivinicultores piquetean INUVA

NEYBA.- Vitivinicultores del Valle de Neyba, piquearon el Instituto Nacional de la Uva (INUVA) en reclamo de que El Plan Social de la Presidencia les pague alrededor de 14 millones de pesos por concepto de la venta de vinos.

La deuda corresponde a la venta de unas 90 mil botellas de vinos de la vendimia del 2019 y una parte restante de la producción del 2018 y.

Los productores de uvas y vinos, advirtieron que si las autoridades no les entregan sus recursos para apaliar la crisis del Coronavirus y cumplir las deudas y otros compromisos en sus familias se irán a las calles.

“Que nos paguen esas chilaticas que nos está matando el hambre, con todos esos cuartos que se roban en Inaipi y esos cuartos de Obras Públicas que invierten en campaña”, dijo el Vicepresidente de la Cooperativa de Productores de Uvas (Coopevine), Juan Carlos Santana.

Indicaron, que han visitado en reiteradas ocasiones las oficinas del INUVA en busca de información sobre la deuda y no logran reunirse con el director Radhamés Tejada (Rapité), a quien tratamos de localizar en su oficina y no fue posible.

“El director se nos agacha en el instituto de la uva, ya no hallamos a que echarle mano, la uva no hay como caminarle con la hierba, le debemo al banco y a los prestamista, al 20%”, dijo el vitivinicultor Digno Vásquez, tras asegurar que no quieren más plazos para entregarles su dinero.

“Nosotros queremos que se nos pague porque no estamos pidiendo y la Señora Iris Guaba que se ponga los pantalones para que nos pague”, dijo Ana Virtudes Rodríguez Suarez, dirigente de La Asociación de Vitivinicultores La Guama.

Francisco Díaz, dirigente de La Asociación de Vitivinicultores La Sábila Adelante, reclamó al Presidente Danilo Medina, disponer el pago de su dinero “que es lo que está pasando ellos han tenido recursos para hacer campaña y de todo”.

Julio Méndez Cuevas, dijo que los productores de uvas no saben cómo resolver sus problemas debido a que el gobierno les debe dinero de dos vendimias.

Por: Faustino Reyes Díaz