Videos: PRM juramenta cientos de líderes de diferentes partidos

Cientos de dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Dominicano y de la Liberación Dominicana pasaron a formar filas en el opositor Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Los Alcarrizos. La juramentación estuvo a cargo del vicepresidente Nacional del PRM Adolfo Pérez (Fito Motors), quien les dio la bienvenida y los felicito por por el gran paso dado hacia el "cambio" de políticas públicas en mejora del país que propone el candidato presidencial del PRM, Luís Abinader. Más en el enlace de la biografía. #TelecentroCanal13 #RDDECIDE2020 #NoticentroFinDeSemana