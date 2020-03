VIDEOS: Centros educativos realizan jornada de desinfección

View this post on Instagram

Autoridades de los diferentes centros educativos de Moca, provincia Espaillat, inician proceso de desinfección de aulas, luego de los comicios de este domingo y como dispuso el Ministerio de Educación, para evitar contagios del coronavirus. Más a las 2pm en con nuestro corresponsal @miguelarroyoramos #Noticentro #Coronavirus #MinisterioEducación #CentrosEducativos #Prevención