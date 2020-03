View this post on Instagram

OTRO LÍO| Apresan al síndico de Angelina en Cotuí por el PRM, Andrés Reyes, por supuestas irregularidades durante el proceso dé votaciones. #Noticentro #RDDECIDE2020 #Elecciones2020 #EleccionesMunicipales #GrupoMediosTelemicro