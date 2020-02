View this post on Instagram

El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo, dijo que al partido de gobierno le salió el tiro por la culata ya que para las suspendidas elecciones municipales la oposición se preparó. Castillo, manifestó que el gobierno es el único culpable de que las elecciones fueran suspendidas por su insistencia de permanecer en el poder a cualquier precio. Detalles a las 8 por Telecentro, canal 13