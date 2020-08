VIDEO: UNICEF manifiesta su preocupación por difusión de imágenes con contenido sexual o de abuso con niños por redes sociales

View this post on Instagram

Ante la reciente difusión por redes sociales de niños expuestos a situaciones de hipersexualización y abuso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) hace un llamado a las autoridades nacionales, a la sociedad dominicana y a los medios de comunicación para proteger a los niños, niñas y adolescentes ante el abuso y la explotación, evitando su revictimización y asegurando en todo momento el respeto a su dignidad intrínseca.