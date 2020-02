View this post on Instagram

Un avión de pasajeros de la compañía Pegasus Airlines se partió en tres pedazos en el aeropuerto Sabiha Gokcen de Estambul (Turquía), dejando 120 personas heridas. La aeronave se salió de la pista con 177 personas a bordo, ninguna de las cuales falleció a causa del incidente, informó el Ministerio de Transporte de Turquía.