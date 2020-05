VIDEO: UDC proclama a Michelle Ortiz como candidata a diputada

View this post on Instagram

El presidente del Partido Unión Demócrata Cristiano (UDC), Luis Acosta Moreta (Elgallo), proclamó este martes a Michelle Ortiz, como la candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional de esa organización política. #RDDecide2020 #RDDecide #UDC #Noticentro