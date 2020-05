Video: Transportistas afirman Covid-19 se propaga rápido en transporte público

View this post on Instagram

El Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Mario Diaz, dijo hoy que la pandemia del coronavirus se propaga con facilidad cada día, atraves de los llamados carros del concho y los motoconchos en nuestro país, debido a la falta de supervisión y realización de pruebas, por parte del Ministerio de Salud Pública, a los choferes que no han acatado el estado de cuarentena, para permanecer laborando. #Noticentro #TelecentroCanal13 #SectorTransporte #Covid19