VIDEO: Solicitan a Cámara de Diputados celebración de vistas pública sobre contrato entre multinacional Apache

View this post on Instagram

El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático solicitó a la Cámara de Diputados, la celebración de vista pública sobre el contrato entre la multinacional estadounidense APACHE Corporation y el Estado dominicano, para explorar y explotar hidrocarburos en uno de los bloques de la cuenta marítima de San Pedro de Macorís. #Noticentro #TelecentroCanal13 #CambioClimático #Comité #Contrato