VIDEO: Sergia Elena denuncia presiones por sus ataques al candidato del Gobierno

BONAO.- La candidata vicepresidencial de Fuerza del Pueblo (FP), del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y aliados, Sergia Elena de Séliman, denunció hoy que recibe presiones para que calle su reclamo de que el candidato presidencial gubernamental y exministro de Obras Públicas explique al país el crecimiento asombroso de su fortuna en los últimos ocho años.

Entrevistada en el programa El Dominio del Cibao, por la estación local Yuna Visión, en el inicio de un recorrido político por la provincia Monseñor Nouel, la compañera de boleta del expresidente Leonel Fernández enfatizó que no tiene miedo y que no se callará.

“Les quiero decir desde aquí ante esa presioncita que me tienen para que cambie el tema, que me someterían a la justicia, que yo no le tengo miedo a nadie, solamente a Dios y él siempre está del lado de la verdad, no me va a abandonar en esta lucha”, dijo.

“A mí no me van a entretener con que si Gonzalo no sabe hablar, que si tiene una discapacidad; tuvo muy buena capacidad para hacer crecer el patrimonio de su negocio bárbara y exponencialmente”, agregó la candidata vicepresidencial, quien a seguidas llamó a los líderes de la oposición unirse a su reclamo de que se aclare cómo Gonzalo Castillo incrementó el patrimonio de su empresa durante los ocho años en que se desempeñó como ministro de Obras Públicas.

La alta dirigente del PRSC, quien es también diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), relató que en el año 2012, inicio de la administración del presidente Danilo Medina, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) presentó una declaración jurada de RD$128 millones pero cuando dejó el ministerio de Obras Públicas la misma ascendió a más de RD$700 millones.

“Y aquí nadie dice nada; ninguna institución de tantas que hay creadas para darle seguimiento al manejo de los fondos del Estado, para la protección del dinero de los ciudadanos, ninguna lo llama para preguntarle”, apuntó.

“Señor, usted estaba sentado en el ministerio de Obras Públicas, usted decía que tenía una compañía que se llamaba Helidosa y esa compañía tenía 12 aeronaves limitadas y pasan 8 años sentado en el ministerio de Obras Públicas, no en su escritorio de Helidosa y hoy tiene 36 naves que una sola vale cinco o seis millones de dólares”, continuó la candidata a la segunda magistratura de la nación.

Sergia Elena de Séliman dijo que no acusaba a Gonzalo Castillo de inconducta, sino que le pide que explique su magia, cómo hizo que lo que era un parque de aeronaves de RD$200 millones ahora ascienda a RD$5 mil millones de pesos.

La también vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) aclaró que no tiene intención particular de atacar al candidato del PLD, de quien dijo “no prende ni con gas” y que su reclamo es de defensa a la democracia.

Gonzalo Castillo, sostuvo, representa un peligro para la democracia dominicana, tanto por su demostrada incapacidad intelectual y desconocimiento de los asuntos nacionales, como por la falta de claridad en cuanto al incremento de su fortuna, el cual enrostra al país día a día.

“Yo siempre estaré del lado de las causas que entienda que debo defender para mí país y no puedo permitir que esa persona, un invento de candidato de esa cúpula palaciega, pueda en algún momento tener posibilidades de dirigir los destinos de mi país, yo no me puedo sumar a eso”, enfatizó.

Mejía de Séliman agregó que “ahora quieren venir a cambiar la historia diciendo que es que tiene una discapacidad verbal, pero no señor, usted lo que tiene es una incapacidad producto de una falta de conocimiento profundo de la situación nacional, eso es lo que tiene.