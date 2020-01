VIDEO: Seis muertos al caer vehículo a río en Monte Plata

View this post on Instagram

Dos mujeres y cuatro hombres perdieron la vida la mañana de este lunes, en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Monte Plata- El Cacique, mejor conocido como el cruce de la muerte. El automóvil calló al Río Caunza, falleciendo todos los ocupantes. #Noticentro #Accidente #CruceMuerte #MontePlata