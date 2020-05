VIDEO: Se Estrella avión comercial con 107 personas a bordo en Pakistán

View this post on Instagram

#INTERNACIONALES | Un avión de la compañía Pakistan International Airlines (PIA) con 107 personas a bordo se estrelló este viernes en la ciudad de Karachi, en el sur de Pakistán, informó la autoridad de la aviación del país. Hasta el momento se desconoce la cantidad de fallecidos. Según reportes de medios locales, la aeronave de Pakistan International Airlines se estrelló en una zona residencial de Karachi. Amplía más datos en el enlace de la biografía. #Noticentro #TelecentroCanal13 #AccidenteAéreo #Pakistán