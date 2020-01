VIDEO: Se entrega uno de los cuatro implicados en la muerte de Julissa Campos

View this post on Instagram

La Policía Nacional informó este sábado que se entregó anoche en San José de Ocoa,uno de los cuatro sospechosos de participar en el asesinato de Julissa Campos Hernández, ejecutiva bancaria ultimada en su casa de un disparo, en un hecho registrado en el residencial Acacias en San Isidro, Santo Domingo Este. #NotucentroFinDeSenana