VIDEO: Residentes en Sierra Prieta protestan por arreglo de calle

View this post on Instagram

Residentes en Sierra Prieta en Sánchez Ramírez, protestan desde tempranas horas de este jueves, en demanda de la terminación de la carretera que comunica Cotui, Fantino y La Vega. Denuncian que las autoridades agredieron al sacerdote de esa localidad y a varios protestantes. #Noticentro #SierraPrieta #Cotuí #Fantino #Reconstrucción #Carretera