Video: Reenvían coerción contra hombres acusados de matar otro en La Romana

Reenvían para el próximo jueves 26, la audiencia de conocimiento de medida de coerción, contra dos imputados acusados de participar en la muerte de Omar Jiménez en un hecho ocurrido el pasado sábado Siete en la avenida Padre Abréu de La Romana. Alberto Rodríguez y un empleado identificado como Wilkin Castillo, hasta el momento guardan presión en la cárcel Preventiva de La Romana. #Noticentro #Coerción #LaRomana #Asesinato