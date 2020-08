VIDEO: RD-UNESCO propondrá el “Juego de la Vitilla” como Patrimonio de la Humanidad

View this post on Instagram

La Delegación Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), prepara la documentación requerida para declarar el “Juego de la Vitilla” como Patrimonio de la Humanidad. Más detalles en el link de nuestra bio. #Noticentro #Vitilla