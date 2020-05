VIDEO: PRSC dice JCE no puede continuar llevando desconfianza

View this post on Instagram

El presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Eddy Alcántara, manifestó que la Junta Central Electoral (JCE) no puede continuar llevando desconfianza e incertidumbre a la sociedad dominicana respecto a los preparativos de las elecciones del próximo 5 de julio del presente año. #Noticentro #PRSC #JCE #RDDECIDE2020