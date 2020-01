VIDEO: Productores avícolas de Moca incineran gallinas muertas por posible influenza aviar

View this post on Instagram

Productores avícolas del distrito municipal de Las Lagunas, incineraron las gallinas muertas supuestamente por la influenza aviar. Según nuestro corresponsal en la provincia Espaillat, Miguel Ángel Arroyo, los productores de aves de Espaillat dijeron que con la quema de los animales están cumpliendo el protocolo establecido para situaciones como esta. Detalles a las 8 por Teleentro canal 13