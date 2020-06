Video: PRM deposita acción de inconstitucionalidad sobre el estado de emergencia

View this post on Instagram

El Partido Revolucionario Moderno depositó ante el Tribunal Constitucional, una acción directa de inconstitucionalidad contra la resolución 67-20 y el decreto que prorroga el estado de excepción. El partido de oposición basa su acción en que el artículo 28 de la ley 21-18 sobre los estados de excepción, fueron violados por el congreso cuando excedió el plazo previo otorgado de 12 días. Todos los detalles a las 2pm en Noticentro. #TelecentroCanal13 #PRM #EstadoDeEmergencia