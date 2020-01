VIDEO: Politóloga Olaya Dotel dice montaje elecciones de febrero «va muy lento»

View this post on Instagram

La politóloga Olaya Dotel afirmó que el montaje y la preparación para las elecciones de febrero, están muy lentos. Entrevistada por Noticentro, canal 13, la especilista en temas politicos explicó que la Junta Central Electoral, no està trabajando aspectos importantes, sober todo por los niveles de complejidad, como el tema que tiene que ver con todo el trabajo de educación. Más a las 2pm en en la primera emisión de Noticentro. #Politóloga #Elecciones #JCE #Preparativos