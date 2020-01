VIDEO: Policía Nacional pone en mano de la justicia hombre intentó robar camión de valores en SDN

View this post on Instagram

El joven, de 31 años, que recibió tremenda paliza la tarde de ayer, mientras intentaba asaltar un camión de valores, está hospitalizado en el Hospital Ney Arias Lora por los golpes que recibió. Bautista Urbaez, está bajo custodia policial y reside en Monte Plata donde supuestamente tiene el taller automotriz. Amplía los detalles en el enlace de nuestro perfil.