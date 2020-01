Video: PN informa identifica personas que lanzaron disparos al aire

View this post on Instagram

El Director de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista Almonte, informó que ya tienen indentificados las personas que durante las festividades, lanzaron disparos al aire para proceder legalmente ante la justicia. Así mismo, lamentó que un miembro de la institución se halla visto involucrado en caso de feminicidio pero de inmediato fue sometido a la justicia para que responda por el hecho cometido. #Noticentro #PolicíaNacional #Disparos #Identificación