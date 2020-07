Video: PLD denuncia que el PRM quiere despojarlo de senaduría de Elías Piña

View this post on Instagram

El Partido de la Liberación Dominicana denunció este lunes, qué el PRM busca despojarlo de la senaduría de Elias Piña. El candidato a senador del PLD por Elias Piña, Ivan Lorenzo, dijo que sin autorización superior, los miembros de la Junta Municipal de la zona, inició el reconteo de las actas. Más sobre la información a las 2pm en la primera emisión de Noticentro. #TelecentroCanal13 #PLD #PRM #ConteoVotos