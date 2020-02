VIDEO: Personas se concentran en Junta Electoral de Boca Chica; piden explicación cancelación elecciones

View this post on Instagram

Decenas de personas se concentraron en la parte frontal de la Junta Municipal Electoral en Andrés, Boca Chica, exigiendo que ese organismo dé respuesta a por la suspensión de las elecciones el pasado 16 de febrero. Militantes de diferentes partidos de oposición y miembros de organizaciones comunitarias componía parte de la manifestación. Detalles a las 8 por Telecentro, canal 13